Медицинские эксперты назвали официальную причину смерти американского сенатора Линдси Грэма
Медицинские эксперты установили точные обстоятельства внезапной смерти известного американского политика Линдси Грэма. Официальные представители обнародовали результаты предварительных исследований, проливающих свет на это трагическое событие.
Об этом сообщила пресс-служба американского политика.
Как умер сенатор Линдси Грэм?
Официальной причиной смерти сенатора-республиканца США Линдси Грэма стало расслоение аорты, развившееся вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
В настоящее время свидетельство о смерти будет оставаться в статусе "в процессе оформления" до завершения всех необходимых токсикологических и микроскопических исследований. После получения результатов документ будет обновлен с учетом окончательной причины и классификации обстоятельств смерти.
Вечером 11 июля 2026 года в дом 71-летнего сенатора на Капитолийском холме в Вашингтоне вызвали экстренные службы из-за жалоб на острую боль в груди.
Прибывшие на место медики провели сердечно-легочную реанимацию в связи с внезапной остановкой сердца и срочно доставили его в Университетскую больницу имени Джорджа Вашингтона.
Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь политика не удалось. Офис сенатора сначала заявлял, что смерть наступила в результате "кратковременного и внезапного заболевания".
Каким был политический путь Линдси Грэма и какова была его роль для Украины?
Линдси Грэм был одним из самых влиятельных республиканцев в Сенате США, где возглавлял бюджетный комитет и планировал вновь баллотироваться на выборах в ноябре.
Он принадлежал к числу классических республиканцев-неоконсерваторов, последовательно выступал за жесткую внешнюю политику США и активно поддерживал Украину в ее борьбе против российской агрессии.
Всего за день до смерти, 10 июля, сенатор находился с визитом в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил производство украинских беспилотников SkyFall.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили лидеры многих стран, в частности президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.