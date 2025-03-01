Сенатор Грэм заявил, что Европа должна сама защищать свой континент

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм обратился к европейцам, которые набито "почувствовали себя оскорбленными" из-за того, что Дональд Трамп "отказался от лекций" Владимира Зеленского.

Он обратился к европейским лидерам с призывом самостоятельно защитить свой континент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х, обнародованную в субботу, 1 марта.

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Что заявил Грэм европейцам

Линдси Грэм призвал европейские страны попробовать также защитить Украину от российского диктатора Владимира Путина.

Европейцам давно пора показать, что они способны защитить свой собственный континент. Они допустили, чтобы их войска были пустые, и когда Европа говорит, ни один плохой парень не слушает,

– написал он.

По его словам, последней группой людей, на которую бы он рассчитывал в вопросе защиты свободы, это европейцы.

Напомним, также сенатор Грэм после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа и их спора в Белом доме, призвал президента Украины уйти в отставку или "измениться".

Он сказал, что Трамп "шокирован", а также добавил, что команда президента США предупреждала Зеленского о разговоре о гарантиях безопасности и соглашения, которым бы гордился американский глава.