Він звернувся до європейських лідерів із закликом самостійно захистити свій континент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х, оприлюднену у суботу, 1 березня.

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Що заявив Грем європейцям

Ліндсі Грем закликав європейські країни спробувати також захистити Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.

Європейцям давно настав час показати, що вони здатні захистити свій власний континент. Вони допустили, щоб їхні війська були порожні, і коли Європа говорить, жоден поганий хлопець не слухає,

– написав він.

За його словами, останньою групою людей, на яку б він розраховував у питанні захисту свободи, це європейці.

Нагадаємо, також сенатор Грем після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа і їхньої суперечки у Білому домі, закликав президента України піти у відставку або "змінитися".

Він сказав, що Трамп "шокований", а також додав, що команда президента США попереджала Зеленського про розмову щодо гарантій безпеки та угоди, якою б пишався американський очільник.