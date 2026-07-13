Приближенная к Трампу блоггер заявила, что смерть Грэма должна быть расследована из-за следа России

11 июля скончался сенатор США Линдси Грэм, которого называли большим другом Украины. Блогер Лора Лумер, близкая к Трампу, заявила, что его смерть необходимо расследовать из-за российского следа.

Об этом она написала на своей странице в X.

Почему Лумер считает Россию причастной к смерти Грема?

Александр Дугин, один из советников Путина, призвал к убийству сенатора Линдси Грема. Идеолог "русского мира" опубликовал пост с угрозами в 2025 году.

"Лучше убить этого парня, он проблема для Трампа. Мир станет лучше без него", – писал россиянин.

На этот пост обратила внимание Лора Лумер.

Она отметила, что накануне своей смерти Грэм был в Украине на встрече с Зеленским. На ней он призвал к ужесточению санкций против России и пообещал больше поддержки Украине со стороны США.

На следующий день Линдси Грэм скончался. Необходимо провести расследование!

– призвала блогер.

Интересно, что еще недавно она была одной из самых ярых сторонниц MAGA и активно выступала против Украины.

Напомним, что медицинские эксперты назвали официальную причину смерти американского сенатора Линдси Грэма – расслоение аорты, развившееся вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.