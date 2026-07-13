Про це вона написала на своїй сторінці в X.

Чому Лумер вважає Росію причетною до смерті Грема?

Олександр Дугін, один із радників Путіна, закликав до вбивства сенатора Ліндсі Грема. Ідеолог "русского міра" опублікував допис із погрозами у 2025 році.

"Краще вбити цього хлопця, він проблема для Трампа. Світ буде кращим без нього", – писав росіянин.

На цей допис звернула увагу Лора Лумер.

Вона зауважила, що напередодні своєї смерті Грем був в Україні на зустрічі із Зеленським. На ній він закликав до посилення санкцій проти Росії та пообіцяв більше підтримки України з боку США.

Наступного дня Ліндсі Грем помер. Потрібно провести розслідування!

– закликала блогерка.

Цікаво, що ще донедавна вона була однією з найзатятіших прихильниць MAGA та активно виступала проти України.

Нагадаємо, що медексперти назвали офіційну причину смерті американського сенатора Ліндсі Грема – розшарування аорти, яке розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.