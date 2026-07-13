Про це вона написала на своїй сторінці в X.
Чому Лумер вважає Росію причетною до смерті Грема?
Олександр Дугін, один із радників Путіна, закликав до вбивства сенатора Ліндсі Грема. Ідеолог "русского міра" опублікував допис із погрозами у 2025 році.
"Краще вбити цього хлопця, він проблема для Трампа. Світ буде кращим без нього", – писав росіянин.
На цей допис звернула увагу Лора Лумер.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вона зауважила, що напередодні своєї смерті Грем був в Україні на зустрічі із Зеленським. На ній він закликав до посилення санкцій проти Росії та пообіцяв більше підтримки України з боку США.
Наступного дня Ліндсі Грем помер. Потрібно провести розслідування!
– закликала блогерка.
Цікаво, що ще донедавна вона була однією з найзатятіших прихильниць MAGA та активно виступала проти України.
Нагадаємо, що медексперти назвали офіційну причину смерті американського сенатора Ліндсі Грема – розшарування аорти, яке розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.