Был голосом поддержки Украины: как на самом деле Линдси Грэм влиял на Трампа

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля. До последних дней он оставался одним из самых последовательных сторонников Украины среди соратников Дональда Трампа и выступал за продолжение поддержки Киева.

Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Каковы были взгляды Линдси Грэма?

В начале своей карьеры Линдси Грэм был типичным представителем традиционного крыла Республиканской партии и близким соратником сенатора Джона Маккейна.

Ситуация изменилась после прихода к власти Дональда Трампа: во время штурма Капитолия 6 января 2021 года Линдси Грэм публично раскритиковал президента.

Однако вскоре сенатор возобновил контакты с Трампом: начал посещать его резиденцию во Флориде и играть с ним в гольф. А когда Трамп вернулся в активную политику и одержал победу на праймериз Республиканской партии, Грэм открыто поддержал его кандидатуру на президентских выборах.

Он понимал, что Дональд Трамп – это сила, которую невозможно остановить, поэтому лучше быть с ним, чем против него,

– говорится в материале.

Во время конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года Грэм призвал провести в Украине президентские выборы. В то же время еще незадолго до этого он называл Украину "идеальным партнером" для Соединенных Штатов и последовательно выступал за ее поддержку в войне против России.

Аналитики отмечают, что Грэм на самом деле оставался одним из немногих проукраински настроенных политиков в ближайшем окружении Трампа наряду с Марко Рубио.

Несмотря на это, его влияние на решения президента США было ограниченным: в частности, новые санкции против России долгое время не получали поддержки Белого дома.

Линдси Грэм был одним из защитников Украины, голосом поддержки Украины в этой администрации. Но это – необычная администрация. И будут ли санкции против России, или нет – знает только Дональд Трамп,

– подытожили в BBC.

Напомним, сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после "кратковременного внезапного заболевания". Как сообщают журналисты NBC News, в тот день сотрудники экстренной помощи прибыли по вызову о "остановке сердца" в доме Грэма на Капитолийском холме.

Утром 12 июля президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть политика. Он назвал Линдси Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.