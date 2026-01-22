Россия осуществляет локальные атаки, но не может достичь прорыва: обзор линии фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные операции на севере Сумской, Харьковской, в Донецкой и Запорожской областях. Однако, подтвержденных территориальных достижений не имеют.

Россия пытается растянуть украинскую оборону локальными атаками, однако не имеет достаточных резервов для достижения прогресса. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Смотрите также ВСУ создали "кол-зону" возле Купянска, а россияне имели успех на другом направлении: карты от ISW

Как изменилась ситуация на фронте?

Оккупанты не оставляют попыток сделать буферную зону в северной части фронта, в частности вблизи Сумской области. Однако, украинские военные продолжают срывать наступательные планы россиян. В частности, 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ сообщил об уничтожении двух российских систем ПВО "Бук М-2" и "Бук М-3" стоимостью около 70 миллионов долларов.

На Харьковской области российские войска атаковали вблизи Волчанска, Дегтярного, Старицы и Великого Бурлука. Россияне заявляли о продвижении, однако эти данные не подтверждены. Украинские военные сообщают о проблемах со связью и координацией в российских подразделениях, что приводит к "дружественному огню".

На Купянском и Боровском направлениях атаки продолжались, однако продвижение не зафиксировано. Украинская сторона опровергла заявления России о захвате Новоплатоновки.

Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW

У Донецкой области бои шли на Лиманском, Славянском, Константиновском, Добропольском и Покровском направлениях. Геолокационные данные свидетельствуют о тактических перемещениях вблизи Ступочек и Белогорья, но без изменения линии фронта.

На Запорожском направлении стороны обменивались ударами вблизи Гуляйполя, Орехова и Степногорска. Украинские войска ранее продвинулись в центре Степногорска, однако сейчас там продолжаются бои.

На Херсонском направлении наземных боевых действий не зафиксировано.

Что говорит Главнокомандующий ВСУ о попытках россиян продолжать наступление?