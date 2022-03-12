Линия границы с Беларусью под надежной защитой военных, – мэр Ровно

Вчера 11 марта Россия прибегла к провокациям – российская авиация нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, расположенным вблизи государственной границы Украины.

Об этом напомнил мэр Ровно Александр Третьяк.

Он сообщил, что сейчас есть подтверждение от Вооруженных Сил Украины того, что линия границы с Беларусью под надежной защитой наших военных.

К теме Несмотря на тревогу, на Ровенщине ночь прошла спокойно: граница не нарушена

Известно, что сейчас военные, которые стояли недалеко от границы, наоборот – отошли от границы вглубь страны. Но прибыли другие белорусские военные, которые окапываются у села Копаны,

– рассказал Третяк.

Мэр Ровно объяснил, что на границе идет ротация военных Беларуси.

"Но в целом ситуация подконтрольна нашим военным, которые готовы дать отпор. Мы встретим гостеприимно", – сказал он. Но заверил жителей Ровенщины в том, что у нас есть надежные военные, которые берегут наш покой и держат оборону.

Что известно о провокациях на территории Беларуси

Сегодня, 11 марта, российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж, расположенные на территории Беларуси. Однако впоследствии в Минобороны Беларуси заявили, что их никто не обстреливал.