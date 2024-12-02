Спасли Харьков от обстрелов артиллерии․ Бойцы ГУР о сверхсложной операции, которая длилась полгода

В условиях большой войны, которую ведет Россия против Украины, любая успешно проведенная операция может изменить ситуацию на фронте не только тактически, но и стратегически. Причем последствия боестолкновения часто становятся понятными далеко не сразу. Например, зачистка россиян с "вышек Бойко", на первый взгляд, выглядела как локальная победа в море. Однако контроль за этими объектами позволил авиации наносить удары по системам ПВО врага в Крыму. После "зачистки" ряда С-300, С-400 и других зенитно-ракетных комплексов, Storm Shadow полетели уже в штаб Черноморского флота. То есть возвращение платформ "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш" позволило Украине в корне изменить ситуацию с безопасностью в Крыму.

Операция по прорыву фронта на направлениях Балаклея – Шевченково – Купянск, обусловила успех всего Слобожанского контрнаступления и к крайне быстрому освобождению практически всей Харьковской области.

Подобных моментов, которые приводили к глобальным изменениям на фронте, или же не давали врагу получить огромные успехи, было немало. Одной из таких страниц в истории российско-украинской войны является зачистка леса под селом Липцы подразделениями активных действий ГУР МО. Выбивание врага с позиций усилиями ребят из "Кракена, "Артана", "Иностранного легиона", "Легиона "Свобода России", а также бойцов НГУ и ВСУ, заставило россиян отказаться от идеи прорываться в Харьков и обстреливать город из ствольной артиллерии. Кроме того, во время этой операции россиянам пришлось корректировать свои стратегические планы, и перебрасывать под Липцы дополнительные силы, которые должны были бы использовать для остановки наших войск на Курщине.

О том, как проходила зачистка, длившаяся несколько месяцев, как российское командование не осознавало потерь позиций, и как ребята сражались с врагом в сверхчеловеческих условиях, читайте в материале 24 Канала.

Мы пообщались с представителем "Легиона "Свобода России" с позывным "Бланш", офицером спецподразделения Kraken "Мотылем", офицером "Артана" "Хохлом" и лидером группы Ronin Team, американцем Мюреем, что воюет в составе "Иностранного легиона".

Россияне накапливали силы для прорыва ближе к Харькову

Согласно официальным данным, село Липцы и его окрестности долгое время защищали в основном военнослужащие подразделения "Хартия". Кое-где к ним на усиление приезжали бойцы ГУР, ВСУ и других служб. Командование россиян осознавало, что выход к этому населенному пункту является для них крайне важным, поскольку возможность разрушать город-миллионник артиллерией была бы для них козырем в будущих переговорах. Кроме того, безумные обстрелы областного центра вызвали бы волну вынужденных переселений, создали бы дополнительное давление на экономику и органы власти, а также привели бы к ухудшению морально-психологического состояния украинцев.

Поэтому оккупанты накапливали силы, чтобы иметь возможность прорвать линию фронта и создать условия, при которых удержать небольшой, однако крайне важный населенный пункт, защитники Украины бы не могли. Понимая это, руководство Главного управления разведки спланировало операцию, которая бы сделала невозможным воплощение планов врага в жизнь.



От леса под Липцами до центра Харькова каких-то 30 километров / Скриншот с deepstatemap

Различные фазы операции продолжались с мая по октябрь 2024 года. Часть из них была условно "тихой", когда разведчики изучали российские позиции, собирали информацию об их логистике, командных пунктах и тому подобное. Впоследствии некоторые подразделения ГУР выполняли подготовительные миссии для того, чтобы оккупанты в начале очень активной части операции находились в максимально некомфортных для себя условиях. Только после этого началась высадка бойцов-спецназовцев для тотальной зачистки всего вражеского в лесу.



Спецназовцам пришлось работать в условиях ограниченного обзора / Скриншот из видео ГУР МО

Перед прибытием на место операции мы сделали всю стандартную тренировочную работу для нашего развертывания "на земле". К сожалению, характер нашей работы и то, насколько быстро меняется ситуация в этой войне, создают множество проблем на поле боя. Мы часто понимаем, куда именно нас отправят, однако понятия не имеем, как будут выглядеть боевые действия в том или ином районе именно во время нашего прибытия, – рассказал боец "Иностранного легиона" Мюрей. – Поэтому мы привели ребят в общую готовность к бою, а в зоне операции начали привлекать бойцов в ролях, не требующих непосредственного участия в штурмовых действиях. Чтобы они с минимальным риском для себя изучили местность и поняли все риски, с которыми столкнутся.

Россияне обустроили огромную систему подземных тоннелей и "нор"

Как рассказали участники операции, особая сложность ее заключалась именно в участке местности: достаточно густые насаждения, что не позволяли видеть дальше, чем на 15 – 20 метров. Большое количество достаточно глубоких оврагов, которыми приходилось продвигаться при абсолютном преимуществе россиян, занимавших позиции на высоте, делали миссию еще более сложной.

Кроме того, россияне провели в лесу достаточно долгое время, чтобы "убийственно" обустроить свои позиции. Они имели ряд тоннелей, "нор", блиндажей, окопов и других инженерных сооружений, поэтому разведчикам приходилось штурмовать позиции, ожидая смертельной опасности в любой момент в любом месте. "Дополняли" картину вражеские беспилотники, которые работали в режиме нон-стоп.

Из-за сложного рельефа местности враг не мог атаковать нас с помощью FPV-дронов. Однако не могли применять их и мы. Сбросы – другое дело. От них буквально не было куда деваться. Над головой висело по два-три дрона минимум, – вспоминает офицер спецподразделения "Кракен" с позывным "Мотыль". – Нашей проблемой было еще и то, что имели ограниченное количество входов в лес. Враг об этом знал, поэтому пытался бить артиллерией и минами по этим участкам. Это затрудняло логистику, эвакуацию раненых и тому подобное.

Однако аналогичная ситуация была и у россиян. Мест, через которые они могли перебрасывать живую силу, боекомплект и еду на позиции, было не так много. Поэтому спецназовцы сосредоточились на том, чтобы отрезать врага от обеспечения. Только после взятия критически важных для россиян точек под огневой контроль, штурмовые группы продвигались вперед.

Наши специалисты по БПЛА постоянно искали маршруты врага, а также цели для артиллерии. Корректировали удары как нашей арты по позициям россиян, так и работу смежных подразделений. В основном занимались именно этим и контрбатарейной борьбой. Наносили врагу ощутимые потери, обеспечивали прикрытие ребятам из "Артана" и "Кракена", которые преимущественно и зачищали врагов в лесу,

– отметил командир отделения "Легиона "Свобода России" "Бланш".

Российское командование понятия не имело, что происходит на поле боя

Россияне, которые находились на передовой позиции, как рассказали спецназовцы ГУР МО, в основном не были мотивированными солдатами. Однако большинство из них давали бой и отчаянно сопротивлялись, даже несмотря на тот факт, что командование плохо их обеспечивало, а некоторые позиции вообще не имели связи с офицерами. Россияне жили в сети "нор", иногда не зная, где находятся соседние дружественные войска. Взаимодействие между их смежными подразделениями было крайне слабым.

Иногда и благодаря этому бойцам-разведчикам удалось заставать врагов врасплох.

Мы постоянно выявляли слабые точки вражеской обороны. Отрезанные от снабжения и возможности подхода подкреплений. Выдвигались туда и захватывали эти позиции. О врагах могу сказать, что они редко отступали: или сдавались в плен, или погибали. Видимо, боялись так называемого "обнуления". Слышал, что практика расстрела своих на этом участке фронта была распространена, – рассказал офицер "Артана" с позывным "Хохол".

Смотрите видео работы бойцов спецподразделения "Артан" под Липцами:

Тем не менее было немало таких, кто сдавался, осознавая всю безвыходность ситуации. Хотя российское командование организовало мощную оборону леса в плане использования особенности местности, наполнения позиций большим количеством бойцов, это иногда сыграло против них. Из-за очень разветвленной сети инженерных сооружений и окопов, ответственные за оборону на этом участке фронта просто не могли проконтролировать ситуацию на каждой позиции. Поэтому когда украинские спецназовцы начали зачистку, в штабе россиян долго не понимали, что происходит.



За период пребывания в лесу под Липцами, россияне обустроили сеть очень укрепленных позиций / Скриншот из видео ГУР МО

На некоторых позициях, насколько я знаю, просто не было командиров. Российские военные могли находиться по 6 – 7 дней без воды и пищи, пить из луж. Офицеры, которые должны были бы контролировать ситуацию в том или ином окопе, просто заблаговременно отошли. В том числе и поэтому более высокое руководство не имело контроля над своими передовыми позициями. Они не понимали, какой участок уже контролируем мы, а какой стал "серой зоной",

– подчеркнул Мюрей.

Определенный хаос в командовании россиян привел к существенному пополнению обменного фонда. Когда ответственные за участок фронта поняли, что украинские войска берут под контроль определенную часть леса, они начали отправлять подкрепление на те позиции, которые считали своими. Однако на тот момент эти окопы уже неделю как находились в глубоком тылу. Поэтому когда такие группы выходили на нужную им точку, сразу неожиданно для себя попадали в окружение без возможности сопротивляться.



Россиян отправляли усиливать позиции, которые были захвачены у них неделю назад / Скриншот из видео ГУР МО

Мы переиграли россиян и в организации, и с точки зрения навыков бойцов

По словам спецназовцев, вся активная фаза операции проходила по "тактике салями". Сначала передовые отряды "Артана" и "Кракена" захватывали первые позиции россиян и закреплялись на них. После этого бойцы "Иностранного легиона", а также "ЛСР" заводили на эти позиции собратьев из "Хартии", а ударные кулаки ГУР снова шли вперед.

Штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверо суток. Потом где-то три дня надо было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и потом снова несколько дней продвигались,

– рассказал боец "Кракена".

Условия, в которых бойцам-разведчикам приходилось сражаться против многочисленных группировок врага, требовали постоянной собранности и профессионализма. В частности, благодаря индивидуальному мастерству, слаженности и преимуществу в снаряжении подразделениям активных боев и удалось вернуть лес под контроль Украины.

С точки зрения личных навыков, мы переиграли россиян. В принципе, практически везде, где мы работаем, так и происходит. Впрочем, знаете, когда по вам стреляют через густую растительность, определить качество противника сложно. Уже при анализе действий врага в послеоперационном периоде, мы видели, насколько часто они атаковали своих, использовали незатейливые тактики. В подавляющем большинстве мы действовали против среднестатистического российского солдата. Из-за природных особенностей местности оккупанты с позиций не могли отслеживать наши перемещения. Но противоположная сторона этой проблемы заключается в том, что они знали, куда нам надо двигаться, где нас ждать, – подчеркнул Мюрей из "Иностранного легиона". – Однако любые столкновения, в которых участвовала наша группа во время отбивания леса под Липцами, не свидетельствовали об участии в них российских спецназовцев. Если бы мы увидели, скажем, использование тепловизионных прицелов от третьего лица пулеметчиками, более высокую точность ударов БПЛА, то имел бы подозрение, что столкнулись с кем-то из рашистской элиты. Определенное нестандартное мышление со стороны вражеских дроноводов было, но таких было совсем немного.

Впрочем, группы действительно обученных и опытных российских спецназовцев все же были задействованы для отражения наступления украинских защитников. Когда командование врага разобралось в масштабах созданной проблемы, они отправили "тушить пожар" группу ГРУшников. Однако этих специалистов достаточно быстро накрыли с беспилотников и артиллерии, и им пришлось отступить с потерями.

Уже под конец всей операции мне пришлось заводить на позиции двух ребят из "Хартии". Мы должны были пройти метров 100 из одного окопа к другому, однако немного отклонились с курса. Началась стрельба. По нам работают пулеметы, автоматы с глушителями. И делают все далеко не так, как среднестатистические оккупанты. Нацгвардейцы, которых заводил, были очень нагружены снаряжением, едой и БК, у меня оставалось не так много патронов. Короче, пришлось откатиться назад и повторять выход через сутки. В это время как раз ГРУшников и размотал кто-то из смежников, – сказал ЛСРовец.

Взрыв мины сорвал люк с эвака

Прицельный огонь из стрелкового оружия из "нор" и бункеров, постоянная работа сбросами, а также отработка РСЗО по украинским военным в лесу – были не единственными проблемными аспектами операции. Россияне постоянно били по тылам подразделений, пытаясь сделать невозможным логистику и вывоз раненых. Кроме того, штурмовые отряды разведчиков после нескольких дней активной зачистки остро нуждались в ротации.



Высадка десанта, как и эвакуация позиций – крайне опасные этапы операции / Скриншот из видео ГУР МО

Медицинская эвакуация была общей задачей для всех подразделений, которые находились на участке фронта. Передовые отряды "Артана" и "Кракена" оказывали помощь своим травмированным и раненым, а также выводили их из "красной" зоны в "оранжевую". Там уже бойцов принимали в основном ребята из "Иностранного легиона" или ЛСР. Помогали с этим и представители "Хартии".

Доставка свежих сил к точке выполнения задания, вывоз раненых, подвоз БК – это сверхсложная работа даже на безопасной территории. Когда же по тебе лупит авиация, работают БПЛА, артиллеристы, минометчики, ситуация в корне меняется. Россияне постоянно били по тылу наших передовых подразделений, по точкам, куда приезжали специализированные машины для загрузки "трехсотых". Чтобы вы понимали, когда я выезжал с раненым парнем, возле эвакуатора разорвалась мина. Сначала не обратил на это внимания, а потом смотрю, люк просто снесло. Думаю, ну ничего себе, вот повезло, – поделился впечатлениями "Бланш".

Операция под Липцами помогла украинским военным на Курщине

На сегодня, подразделения активных действий ГУР МО уже окончательно передали отвоеванные позиции защитникам и защитницам с "Хартии", а бойцы этого подразделения закрепились на участке фронта. Операция спецназовцев, согласно открытым данным, привела к освобождению 400 гектаров лесного массива к северу от Харькова. Россияне потеряли убитыми и ранеными почти целый полк.

Впрочем, главным следствием зачистки является истощение врага на этом направлении. Чтобы не потерять контроль над стратегически важной местностью, россиянам пришлось даже отказаться от переброски резервов с Белгородщины на Курщину. Поэтому освобождение леса под Липцами в определенной степени позволило "разгрузить" наступательные группировки Сил обороны на территории России.

Оккупанты планировали захватить Липцы и терроризировать Харьков огнем из артиллерии. Таким образом они могли уничтожать целые районы города. Зато после этого поражения, по моему мнению, им придется кардинально поменять свои планы. Если "Хартия" удержит позиции, областной центр может находиться в условной безопасности. Насколько, конечно, это возможно, ведь к нему все равно долетают и ракеты, и КАБы, – подчеркнул офицер "Артана".