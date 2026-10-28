Липецк подвергся массированной атаке: могло прилететь по аэродрому и металлургическому комбинату

Около 23:00 27 октября дроны подвергли массированной атаке российский Липецк. Также поступают сообщения о ракетном обстреле –; в частности, на город, возможно, летели ракеты "Фламинго".

По словам местных жителей, звуки БПЛА в небе слышались примерно раз в 2–3 минуты. Кроме того, поступают сообщения о работе ПВО, прилетах и пожаре.

Массированная атака на Липецк: куда могло прилететь?

Есть информация о пожаре в районе аэропорта. Также произошло возгорание в районе Новолипецкого металлургического комбината в результате работы ПВО или падения обломков беспилотника.