Проблем все больше: как Кремль разрушает экономику из-за войны

Кремль постепенно разрушает экономику России, продолжая полномасштабную войну против Украины. Это уже привело к серьезной инфляции.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что экономика России наклонилась в сторону военно-промышленного комплекса. Внутри этого есть персонажи, которые богатеют на войне. Им выгодно, чтобы она продолжалась. Это касается не только богачей, но и самих оккупантов.

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Инфляция растет

Как отметил Липсиц, экономика России имеет все больше проблем. Там существенно разгоняется инфляция. До начала пандемии Covid-19 инфляцию в России держали на уровне 4 – 4,5%. Сейчас она, по официальным данным, составляет более чем 8%. А те, кто изучают сейчас положение экономики России, говорят о 20 – 30%. И рост цен будет продолжаться.

Деньги выдают тем, кто воюет; рабочим военных заводов. Но инфляция эти деньги быстро обесценивает. Это трудно остановить. Но, те кто работает вокруг войны, говорят, что пусть так будет, поэтому давайте продолжать воевать. В России возникает довольно многочисленная группа людей, которая богатеет из-за войны. Они будут требовать, чтобы война продолжалась,

– сказал Липсиц.

Конечно, пропагандисты будут рассказывать, что экономическая ситуация в России прекрасная. Но это совсем не так. Сотни тысяч оккупантов сейчас находятся на войне. А около 600 – 700 тысяч россиян уже покинули Россию. В стране-агрессоре сейчас дефицит рабочих. Это уничтожает экономику.