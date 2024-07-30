Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що економіка Росії перехилилася в бік військово-промислового комплексу. Всередині цього є персонажі, які багатіють на війні. Їм вигідно, щоб вона продовжувалася. Це стосується не лише багатіїв, але й самих окупантів.

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Інфляція зростає

Як наголосив Ліпсіц, економіка Росії має все більше проблем. Там суттєво розганяється інфляція. До початку пандемії Covid-19 інфляцію в Росії тримали на рівні 4 – 4,5%. Зараз вона, за офіційними даними, становить більш ніж 8%. А ті, хто вивчають зараз становище економіки Росії, говорять про 20 – 30%. І ріст цін буде продовжуватися.

Гроші видають тим, хто воює; робітникам військових заводів. Але інфляція ці гроші швидко знецінює. Це важко зупинити. Але, ті хто працює навколо війни, кажуть, що нехай так буде, тому давайте продовжувати воювати. В Росії виникає досить численна група людей, яка багатіє через війни. Вони вимагатимуть, щоб війна продовжувалася,

– сказав Ліпсіц.

Звісно, пропагандисти будуть розповідати, що економічна ситуація в Росії прекрасна. Але це зовсім не так. Сотні тисяч окупантів зараз перебувають на війні. А близько 600 – 700 тисяч росіян вже покинули Росію. В країні-агресорці зараз дефіцит робітників. Це знищує економіку.