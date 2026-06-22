"Успокойтесь": Садовый прокомментировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла обострило отношения между странами. Ряд политиков, как украинских, так и польских, выступили с заявлениями о необходимости все же сохранять союзнические отношения и сотрудничать для преодоления общих кризисов и построения общего европейского будущего.

Своё мнение по этому поводу высказал и мэр Львова Андрей Садовый в комментарии для польского издания Fact.

Смотрите также: Экс-посол Украины в Польше отказывается от высокой польской награды

Что сказал Садовый?

Он подчеркнул, что обострение отношений между Киевом и Варшавой не принесет пользы ни одной из сторон. Садовый также призвал украинцев и поляков "успокоиться", не поддаваться эмоциям и сосредоточиться на вызовах и угрозах, которые являются общими для обоих народов.

К слову, с подобным заявлением выступил и премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, втягивание политиков в конфликт является стратегической ошибкой, от которой пострадают обе стороны, в частности в геополитическом и экономическом плане.

Стоит напомнить, что вечером 19 июня польский лидер Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить президента Украины награды. Это произошло из-за конфликта вокруг присвоения одному из украинских подразделений названия "Герои УПА", что в Польше было воспринято как неуважение.

Уже 20 июня Владимир Зеленский отправил свой Орден Белого Орла в Польшу "Новой почтой". Его решение поддержали и другие президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко – они отказались от своих наград. Аналогичные меры приняли ряд украинских дипломатов, в частности глава МИД Андрей Сибига. Они вернули свои высокие польские награды в Польшу.

С другой стороны, группа известных польских общественных деятелей подала петицию о награждении президента Украины Владимира Зеленского Гражданским орденом будущего.