Лишили прав на год: тернополянка, которая влетела под наркотиками в храм, заплатит штраф

Тернополянка Ирина Яворская-Скрабут, въехавшая на машине прямо в Архикатедральный собор, оплатит 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, ее на год лишили права водить автомобиль.

В пресс-службе Тернопольского горрайонного суда сообщили, что соответствующее наказание вынесли по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Читайте также На Тернопольщине два человека погибли в аварии: фото с места происшествия

Водитель находилась под действием наркотиков

Как рассказал спикер Нацполиции области Сергей Крета, 23 апреля женщина въехала на автомобиле в Архикатедральный собор в Тернополе. Машина разбила плащаницу и икону святого Шарбеля. Пострадал и автомобиль.

Впоследствии экспертиза установила, что водитель была под действием наркотиков. Во время судебного заседания 27 апреля она признала свою вину и попросила прощения у тернополян и прихожан храма.

Женщину приговорили к содержанию под стражей на 60 суткам с правом внесения залога – 49 тысяч 620 гривен. Как сообщил ее адвокат, родственники Яворской-Скрабут возместят церкви нанесенный ущерб. Водителю инкриминируют 178 статью Уголовного кодекса Украины – повреждение религиозных построек или культовых домов.

Что известно о ДТП

23 апреля Ирина Яворская-Скрабут въехала в главный храм УГКЦ в Тернополе .

На странице храма в фейсбуке отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

Правоохранители выяснили, что авария не являлась спланированной провокацией.

Обратите внимание – оккупанты в Изюме беспощадно разбомбили храм: смотрите видео