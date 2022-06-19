Лисичанск в огне: в сети показали видео ужасных разрушений города
Город Лисичанск, что на Луганщине, расположен всего в 10 километрах от Северодонецка. Сейчас населенный пункт, утопающий в зелени, покрыт облаками черного дыма.
Видео с последствиями вражеских обстрелов Лисичанска опубликовал в соцсетях блоггер и журналист Денис Казанский. Это кадры, которые не просто затрагивают живым, а от которых по-настоящему больно.
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Россияне стирают Донбасс с лица земли, – Казанский
На видео, снятом с высоты птичьего полета, видны многие столбы черного дыма, поднимающиеся в безоблачное небо. Трудно найти хотя бы один уцелевший от снарядов дом. В многоэтажках, где счастливо жили до прихода "русского мира" люди, нет дверей, окон, балконов и порой стен. Некоторые из них превратились в груды кирпича и лома.
Человеческие дома – черные от копоти, а на улицах – пепелища. Кое-где пожары еще не потушили.
Для всех нормальных людей очевидно, что российская армия не освобождает Донбасс, а просто стирает его с лица земли, несмотря ни на какие жертвы среди мирного населения,
– написал Казанский.
Смотрите видео, как россияне уничтожают Лисичанск / Видео Дениса Казанского:
Какая ситуация сейчас в Лисичанске: последние новости
- За последние сутки были обнаружены тела 2 мужчин, погибших в результате обстрелов в Лисичанске . Число разрушенного жилищного фонда в городе стремительно увеличивается.
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая , из города происходит "тихая" эвакуация, также сюда регулярно завозят гуманитарные грузы.
- Трасса "Лисичанск – Бахмут" не находится под контролем российских военных, но ее постоянно обстреливают. Пользоваться этой дорогой небезопасно.
- В Институте изучения войны говорят, что главная цель врага – отрезать Лисичанск. В настоящее время ВСУ хранят сюда несколько логистических маршрутов.