В Лисичанске горит многоэтажка, АЗС и предприятие: тушение невозможно из-за обстрелов

В Луганской области, в Лисичанске, в результате атаки россиян вспыхнули АЗС, многоэтажка и предприятие. Пожары не могут потушить из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Массовые пожары пока не могут локализовать

О возгорании сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он с яростью написал, что "враг взялся за свое любимое дело" – уничтожение жилых массивов.

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Утром орки взялись за любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов,

– написал Гайдай.

Люди продолжают гибнуть от рук оккупанта

Кроме того, в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены 4 человека.

Также, по словам Гайдая, в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

В сети просят не распространять никаких фото

Сергей Гайдай обратился к представителям СМИ с предупреждением, чтобы они ни в коем случае не распространяли фото или видео с мест возникновения пожаров.

Уважаемые местные телеграмы, последнее китайское предупреждение, никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел! Не становитесь корректировщиками огня,

– добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, что ситуация в Луганской области в дальнейшем остается сложной.Враг беспощадно обстреливает города из авиации. Кроме того, интенсивность обстрелов ежедневно увеличивается.

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