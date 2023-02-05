В Литве собрали большую сумму на радары для украинского ПВО и говорят, что "нет признаков усталости"

Нападение России на Украину повлияло на жизнь во всей Европе. Следовательно, литовцы собрали 6 миллионов евро, которые Украина использует для обороны.

Об этом сообщили на сайте инициативы Radarom. Деньги на радары противовоздушной обороны собирала коалиция из четырех организаций.

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Отмечается, что планируется закупить и передать их для Вооруженных Сил Украины.

Литва будет с Украиной

Литва приобретет радары для ПВО израильского производства. Активисты планировали собрать минимум 5 миллионов евро. О сборе объявляли на Литовском национальном радио и телевидении.

На успешный сбор в 6 миллионов евро отреагировал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что страна не устала поддерживать Украину и будет делать это дальше.

Литва – это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы, – подчеркнул Ландсбергис.

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