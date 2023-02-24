Литовский сейм спел гимн Украины в годовщину вторжения: мощное видео

В пятницу, 24 февраля, весь мир выражает свою поддержку и солидарность Украине. В годовщину полномасштабной войны литовский сейм спел гимн нашего государства.

В преддверии годовщины полномасштабной войны сейм Литовской Республики инициировал кампанию в поддержку Украины под названием "Волна гимна за Украину".

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Литва выразила поддержку украинскому народу

Волонтеры Украинского Центра спели гимн Украины вместе с представителями литовского Сейма.

Мы поем гимн, кладя руку на сердце. Поем так, будто даем клятву верности, присягу государству Украины. Спасибо литовцам, что разделили с нами этот момент единения, как и этот год,

– сообщают волонтеры в фейсбуке.

Таким образом, община Литвы напомнила миру, что страна будет стоять рядом с украинцами до окончательной победы.

Литовский сейм спел гимн Украины: смотрите видео

Как мир поддерживает Украину в годовщину вторжения: коротко

К годовщине полномасштабной войны России против Украины в Великобритании прошел антивоенный протест. На одной из улиц Лондона активисты разлили синюю и желтую краски, закрасив таким образом проезжую часть в цвета украинского флага. Локацию организаторы избрали не случайно – акция прошла перед посольством страны-агрессорки России.

Интересно, что белорусы решили поддержать наше государство и вывесили сине-желтое знамя в Минске. Таким образом, в Беларуси все еще есть люди, выступающие против российской агрессии.

Эйфелевую башню в Париже подсветили цветами украинского флага. Это сделали для того, чтобы почтить годовщину кровавой великой войны, которую год назад начала Россия.

В Брюсселе здание Европарламента зажгли в сине-желтых цветах. Кроме того, накануне вблизи институтов Евросоюза в столице Бельгии подняли украинские флаги.

Литва является одной из стран, которая предоставила Украине больше военной помощи. С точки зрения доли пособия к собственному ВВП Литва потратила 0,7% госбюджета.