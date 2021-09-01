Литовский суд отклонил жалобу Киркорова о запрете въезда

Российский певец Филипп Киркоров проиграл апелляцию в Высшем административном суде Литвы. Исполнителю запретили въезд в страну на 5 лет.

По словам представительницы суда Неринги Лукошявичене, решение суда первой инстанции оставили без изменений. Оно является окончательным и не подлежит обжалованию.

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Запрет въезда Киркорову

Департамент миграции Литвы включил Киркорова в список лиц, которым на 5 лет запретили въезд в страну. Соответствующий перечень создали по просьбе литовского министерства иностранных дел. Запрет вступил в силу 19 января 2021 года.

Основанием для запрета стало оправдание оккупации Крыма Киркоровым. Тогда артист пригрозил Литве и заявил, что страна-член Евросоюза нарушает его права человека, и если нужно, он дойдет до Европейского суда по правам человека.

Певец нанял адвоката и подал в суд. Однако 14 июня 2021 года Окружной административный суд Вильнюса отклонил его жалобу. Поэтому исполнитель подал апелляцию, но и ее отклонили.

"Мягкая сила" России

Согласно информации Департамента миграции Литвы, действия Киркорова расценили как угрозу государственной безопасности. Объяснили это тем, что он является популярным певцом и продюсером, который влияет на людей в России и странах бывшего Советского Союза.

Именно поэтому концертная деятельность Киркорова является инструментом "мягкой силы" России за рубежом. Выступлениями на незаконно оккупированном полуострове Крым он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и косвенно оправдывает агрессию Кремля.

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