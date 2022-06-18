Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область

Литовская железная дорога перестанет совершать транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза. В частности, сообщается о частичном запрете их доставки в Калининград (бывший Кенигсберг).

Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, соответствующее решение руководство региона получило от перевозчика.

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Теперь страна-агрессорка должна найти финансирование на дополнительные суда

Под запрет ЕС попали почти 50% всех грузов , доставляемых из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда, чтобы доставлять соответствующие товары.

По словам российского чиновника, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва якобы нарушила правила своего вступления в Евросоюз.

ЕС согласовал 6 пакет санкций

Калининградская область – русский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.

Лидеры стран ЕС ввели частичное эмбарго на российскую нефть . Речь идет о запрете на поставки в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Между тем поставки нефти через нефтепровод "Дружба" пока еще будут действовать. Венгрию от нефтяного эмбарго освободили .

Калининград остался без российской защиты

Еще в начале полномасштабного вторжения в сети распространялись сообщения о том, что базирующиеся в Калининграде российские военные приехали воевать против Украины . В частности, подразделения 18-й гвардейской дивизии были переброшены на Харьковское направление.

Это значит, что теперь в случае угрозы защищать территорию будет некому.

Польша призвала НАТО демилитаризировать Калининград

Североатлантический Альянс намерен принять Финляндию и Швецию, что расширит его присутствие у границ России. В Польше на этот счет уже призывают к демилитаризации Калининграда. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев считает, что регион является "пороховой бочкой".

Кроме того, представители Польши заявили, что нужно "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина". Шереметьев подчеркнул, что именно этот советский деятель ответственен за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

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