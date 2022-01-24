Литва и Латвия предоставят Украине американские ракетные комплексы Stinger
Источник:Минобороны Литвы
Литва и Латвия предоставят Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Это стало возможным после одобрения Госдепом США.
Соответствующее разрешение было необходимо из-за того, что страны Балтии будут предоставлять американское оружие третьим странам. Кроме того, Эстония предоставит противотанковую Javelin.
К теме Эстония передает Украине противотанковые Javelin
Литва и Латвия предоставят Украине Stinger
В министерстве сообщили, что страны Балтии не только поддерживают Украину дипломатически и политически, но укрепляют ее обороноспособность.
Литва и Латвия предоставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эта поддержка усилит военную обороноспособность Украины,
– сообщили в ведомстве.
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что искренне надеется, что Украине не понадобится это переданное вооружение.
"Страны Балтии призывают Россию положить конец агрессивному и безответственному поведению", – заявил Анушаускас.
Кратко о помощи Украине на фоне угрозы со стороны России
- 18 января военную помощь Украине оказала Великобритания. В Украину доставили 2 тысячи противотанковых гранатометов.
- Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна может увеличить количество помощи. В частности, 21 января Великобритания отправила 30 своих армейцев, которые должны научить военных ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.
- Штаты согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. В ее пределах 23 января в Украину прибыла вторая оружейная партия из США. На этот раз – более 80 тонн летального вооружения.
- Эстония предоставит Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Там заявили, что говорится о "десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет". Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск не назвал количество и заверил, что оно действительно впечатляет.
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