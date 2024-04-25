Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, – Минобороны

В Литве заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин из-за рубежа. Ранее об этом говорили и в Польше.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Сначала там хотят посмотреть, как будет проходить эта процедура в Польше.

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Нужно будет говорить конкретно

Глава Минобороны Литвы признал, что Вильнюс необходимо подумать, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за рубежа. В то же время пока в Литве не рассматривают конкретных мер.

Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно,

– заявил Кащюнас.

По словам главы Минобороны Литвы, никто не будет отвозить мужчин в Украину, но можно ограничить этих лиц в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста