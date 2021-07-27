Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью: вспыхнули столкновения – фото
Источник:Delfi
Министерство внутренних дел Литвы предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничном самоуправлении. Все из-за нелегальных мигрантов, которые едут из Беларуси.
Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Сейчас предложение МВД обсуждают и оценивают ситуацию.
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Чрезвычайное положение могут ввести для того, чтобы взять под контроль ситуацию с миграционной кризисом.
Нужно оценить множество факторов, поскольку это активное привлечение армии, поэтому МВД не может принять решение в одностороннем порядке,
– объяснила Билотайте.
Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что благодаря армии на границе мигранты не смогут нелегально пересечь границу.
"В определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод без нарушения нашего демократического процесса, контроль возьмет на себя армия. Граница закрывается и нарушения невозможны", – сказал Кащюнас.
Также требуют, чтобы в этом вопросе свою позицию показал и президент.
Столкновения с полицией
По информации LRT, вечером 26 июля на границе произошли столкновения полиции и людей, которые против размещения лагерей нелегальных мигрантов на полигоне Руднинкай.
Люди против размещения мигрантов / Фото BNS
Люди возмущены таким решением, а потому устроили акцию протеста. Они не давали проезжать туда машинам с оборудованием для сооружения лагеря. Когда полиция пыталась оттеснить людей с проезжей части – начались столкновения.
Нелегальных мигрантов хотят поселить в палаточном городке / Фото BNS
Количество пострадавших
Трое человек пожаловались в полицию на то, что в отношении них применяли слезоточивый газ. Всего поступило 12 заявлений от людей, которые получили телесные повреждения. Известно, что среди правоохранителей пострадавших нет.
В результате столкновений пострадали несколько человек / Фото BNS