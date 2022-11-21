Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS: что получат ВСУ
Источник:Delfi
В Литве приняли решение не передавать пока Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Однако там обещают другую военную помощь для нашего государства.
В понедельник, 21 ноября, в Литве прошло заседание Совета государственной обороны, во время которого власти страны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.
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Какую военную помощь обещает Литва
Литва решила усилить свою противовоздушную оборону после падения ракеты в Польше. Поэтому Вильнюс ускоряет закупку средств ПВО, а также не будет передавать Украине комплекс NASAMS.
Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение о том, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже,
– сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Он также подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину финансово и в военном плане. Однако он не раскрыл детали будущих поставок.
По словам Анушаускаса, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкого Panzerhaubitze 2000 года.
Как Литва помогает Украине
- Напомним, что 14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113. Приказом Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.
- БТР М113 – главный гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих других стран мира. Это относительно легкая машина весом чуть больше 10 тонн.
- Недавно литовцы собрали 250 тысяч долларов уже на второй морской дрон для Украины. И начали сбор на третий беспилотник.
- Ранее литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тысяч долларов. Беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов во время голосования.
- Второй дрон называется "Yes to peace" или "PEACE Да".
- Отмечают, что литовцы уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").
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