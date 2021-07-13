Литва объявила массовый поток мигрантов гибридной агрессией Беларуси

В Литве парламент принял резолюцию, в которой рост нелегальной миграции назвали гибридной агрессией Беларуси. Вильнюс считает, что это может стать одной из угроз в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021".

В документе говорится именно об "организованных потоках нелегальных мигрантов из третьих стран". Соответствующие события могут использовать для дестабилизации ситуации в Литве.

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В резолюции выразили обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для нового характера угроз в контексте военных учений "Запад".

Поэтому правительству предложили к усилению охраны границы с Беларусью привлечь армию. Также в отношении организаторов потоков нелегальных мигрантов предложили предусмотреть ответственность – применение санкций в частности.

Нелегальные мигранты из Беларуси: коротко

В июне 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов.

Пограничники Литвы в тот же месяц поймали уже более 400 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Обычно мигранты-нелегалы происходят из Сирии, Ирана и Ирака.

Чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси Литва объявила 3 июля 2021 года.