Украина получит ПВО NASAMS от Литвы: сколько установок нужно, чтобы защитить Юг
Литовское министерство обороны сообщило, что в скором времени отправит в Украину пусковые от зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Эти комплексы ПВО способны эффективно уничтожать российские крылатые ракеты и беспилотники, в том числе и на Юге Украины.
Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что кроме комплексов ПВО для закрытия неба над Югом Украины, также необходимы и новые комплексы противоракетной обороны.
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Литва помогает Украине закрыть небо
Как сообщило литовское министерство обороны, в скором времени Украина получит дополнительные комплексы NASAMS. Перед тем президент Литвы сообщал, его страна закупит 2 пусковые установки этого зенитно-ракетного комплекса.
Ведомство отмечает, что оказывает бесперебойную поддержку Вооруженным Силам Украины на протяжении всего 2023 года. Кроме пусковых зенитно-ракетного комплекса, балтийская страна передавала Украине бронетранспортеры, вертолеты, боеприпасы для гранатометов и антидроновые средства.
NASAMS стоит на вооружении литовской армии, начиная с 2020 года. С началом российско-украинской войны она также продвигала инициативу общей ПВО для всех стран Балтии. Однако в результате Латвия и Эстония решили взять на вооружение немецкий комплекс IRIS-T.
Сколько NASAMS нужно Украине
ЗРК NASAMS – это норвежско-американский комплекс среднего радиуса действия, способный поражать воздушные цели на расстоянии до 40 километров.
"Мы должны прикрыть не только Одессу, но и все причерноморское побережье от Херсона до Дуная. Для этого нужно развернуть не менее 5 установок NASAMS, способных перехватывать все типы дозвуковых крылатых ракет", – отметил Свитан.
В то же время, эти установки не смогут прикрыть небо от баллистических ракет врага вроде "Искандер-М" и "Кинжал". Чтобы ликвидировать эту угрозу для портов Одесщины, Украине также необходимо получить дополнительный комплекс противоракетной обороны SAMP/T или Patriot.
Роман Свитан о передаче Украине ЗРК NASAMS: смотрите видео
Кто поставлял Украине NASAMS раньше
- В июльском пакете помощи Соединенных Штатов Украина получила 4 комплекса NASAMS и необходимые для них снаряды. До этого наш стратегический партер также передал Украине 2 комплекса в ноябре 2022 года.
- Также в ходе первых обстрелов критической инфраструктуры о покупке комплекса для Украины объявила Канада. Это решение было принято, несмотря на то, что у самой Канады ПВО практически отсутствует.
- Кроме того, в марте Украина получила 2 комплекса NASAMS от Норвегии, которая является страной-разработчиком и первым в мире оператором этих зенитно-ракетных комплексов.