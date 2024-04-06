Литва отправила Украине бронетранспортеры М577

Литва передала вооруженным силам Украины бронетранспортеры М577. Об их отправке отчиталось Министерство обороны страны.

Ведомство не указало количество переданных бронетранспортеров. При этом там отметили, что непрерывная поддержка Украины является стратегической целью Литвы.

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"Вчера вечером в Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали бронетехнику М577", – говорится в сообщении.

В ведомстве нагоосили, что будут продолжать поддерживать Украину в войне против агрессора.

"Вооружение и техника, которые мы и наши союзники предоставляем, делают решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – говорится в заявлении.

План помощи на 200 миллионов евро

Минобороны также отметило, что Литва разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи Киеву в размере 200 миллионов евро на новые закупки в период 2024 – 2026 годов.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 605 миллионов евро.