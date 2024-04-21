Этот тип самолетов можно модернизировать для уничтожения ракет и дронов: сводка от Свитана

Пока Украина ожидает самолеты F-16 от западных партнеров, Литва объявила о передаче Украине своего самолета L-39ZA Albatros. Некоторые типы этих судов уже есть на вооружении Украины, и если их модернизировать, появится возможность защитить украинское небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан. Также он проанализировал возможности обеих сторон на левом берегу Днепра.

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Ситуация в Донецкой области

Появилось подтверждение от украинской стороны, что в Бахмуте силы украинской обороны ударили из Himars по командному пункту россиян 331 воздушно-парашютного полка 98 дивизии.

Оккупанты в своих пабликах сообщили, что в результате погибло 8 российских офицеров, в частности начальник разведки полка, начальник артиллерии, начальник связи и старший помощник начальника штаба полка.

Бахмут под контролем нашей артиллерии из Часового Яра, поэтому россияне и пытаются давить туда,

– отметил Свитан.

Он убежден, если Украина получит вовремя достаточное количество военной помощи, Часов Яр останется под контролем ВСУ. С этого направления также останутся прямые возможности выбивать россиян из Бахмута.

Усиление авиации

Литва объявила, что впервые передала самолет Украине. Говорится о самолете типа L-39ZA Albatros.

Это замечательный самолет, наверное, лучший среди которых я знаю в смысле равновесия. Также на типе ZA установлен украинский двигатель, который прекрасно себя показал,

– добавил полковник в запасе.

Эта модификация самолета имеет не две, а четыре точки подвеса, может работать с управляемыми реактивными снарядами в режиме легкого штурмовика.

Возможности самолета в целом похожи на возможности бразильского самолета Embraer. Украина имеет и свой парк самолетов L-29, которые можно модернизировать до типа ZA. К тому же почти все пилоты Украины учились летать на этих судах.

Если на каждом из них установить пушку, они смогут эффективно бороться с дронами "Шахед" и разведовательными, что обойдется гораздо дешевле, чем работа МиГ-29 и Су-27. Такие пушки есть в Украине, рассказал Свитан, и модернизация самолета возможна.

Также L-39 управляют два пилота, критерии к выбору пилотов являются более простыми, чем к различным типам истребителей, что расширяет возможности украинской авиации. В общем после модернизации этот тип самолетов может работать и по крылатым ракетам, вроде "Калибров", Х-101, Х-555.

Бои на левом берегу

Возле Крынок ситуация остается чрезвычайно сложной. Россияне сравнивают небольшой населенный пункт буквально с землей. За минувшие сутки сбросили на Крынки 8 авиабомб.

В то же время британская разведка отмечает, что 90% всей российской техники, которую использовали на левом берегу, было ликвидировано. И российское командование пока не позволяет оккупантам использовать любую технику.

ВСУ активно работают по врагу артиллерией и дронами. А то, что у врага есть до сих пор возможность сбрасывать такое большое количество авиабомб свидетельствует, что Украине критически не хватает зенитно-ракетных комплексов. Одна система Patriot могла бы прикрыть левый берег на Херсонщине, убежден полковник в запасе, и отогнать самолеты на расстояние 100 – 150 километров.