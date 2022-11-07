"Теплые объятия для украинцев": из Литвы прибыла первая партия генераторов
Источник:Посольство Украины в Литве
В Украину из Литвы прибыла первая партия из 13 генераторов. Литовские друзья уже готовят к отправке второй груз.
Посольство Украины в Литве поблагодарило литовский народ и партнеров, которые откликнулись на запрос посольства и поддержали инициативу "AŠ ESU UKRAINA".
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На подходе еще один груз
В посольства также рассказали, что с помощью литовцев к отправке уже готовится второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода.
Каждый вклад – это действительно теплые объятия для украинцев. Искренне благодарны литовскому народу и партнерам, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был и остается с нами в трудный час испытаний. Вместе мы обеспечим поражение государству-террористу и его наказание за террор. Вместе мы выдержим все испытания и станем еще сильнее,
– говорится в сообщении.
Украина не сможет пройти зиму без импорта угля или электроэнергии
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