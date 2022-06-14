Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar, на который собрали 5 миллионов евро

Литва снова обеспечит Украине оборонную поддержку. На этот раз страна предоставит нам боеприпасы для Bayraktar.

Да, договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

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Политик заверил, что боеприпасы будут доставлены в указанные сроки.

Мы договорились о вооружении для Bayraktar Vanagas... Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы,

– написал Анусаускас.

Литва собрала 5 миллионов на Bayraktar

В конце мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о сборе средств на Байрактар для Вооруженных сил Украины. Уже за первые сутки удалось собрать более 2 миллионов евро, за трое суток сбор полностью закрыли – на счета поступили необходимые 5 миллионов.

Тапинас подчеркивал, что согласовал приобретение Bayraktar с министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников. Призывая литовцев присоединиться, он написал: "Пусть наш Bayraktar поднимется над непобедимой Украиной. Пусть это будет время, когда Литва и Украина вместе извлекут мечи".

Кстати, Тапинас является лицом популярной в Литве программы "Генерация денег". Также – основателем краудфандингового вещателя на YouTube Laisvės TV. В мае сообщалось, что проект уже пожертвовал в пользу Украины 62 тысяч евро.

Другая помощь от Литвы

Кроме Bayraktar, в Литве решили приобрести для Украины 6 беспилотников EOS C VTOL . Их стоимость составила 990 тысяч евро. Вскоре ВСУ уже получат 4 летательных аппарата, остальные две единицы – через 2 месяца

Максимальная дальность полета беспилотников составляет 120 км, а скорость – 107 км в час. При этом EOS C VTOL оборудованы тихим двигателем и способны противостоять сильным порывам ветра.

Добавим, что Литва помогает Украине не только в оборонной сфере. С начала полномасштабного вторжения страна приняла более 50 тысяч украинских беженцев. Также в Вильнюсе был открыт первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев.

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