Литва повысила уровень боеспособности из-за учений Беларуси и России

Из-за начала военных учений в Беларуси Литва повышает уровень боевой готовности своих вооруженных сил. Это нужно, чтобы быть готовыми к вероятной угрозе.

Как сказал главнокомандующий вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис, в Беларуси будут дислоцированы примерно 30 тысяч российских военных.

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При этом он глубоко убежден в том, что часть российских военнослужащих после учений останутся в Беларуси. И все же, по словам Рупшиса, прямой угрозы для безопасности Литвы из Беларуси сейчас нет.

Уровень бдительности (повышен для того – 24 канал), чтобы мы успели отреагировать на изменение ситуации или вероятную угрозу для нас и быть в соответствующем месте с такими мощностями, которые понадобятся,

– сказал Рупшис.

США перебрасывает своих военных на восточный фланг НАТО

3 февраля в Пентагоне указали, что США собираются вскоре перебросить примерно тысячу американских военных из Германии в Румынию, а также еще 2 тысячи – из США в Германию и Польшу. В конце концов, так и случилось.

В конце прошлой недели, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82-й дивизии США. А 8 февраля в Румынию прибыли первые американские военные. Они должны усилить союзников НАТО на восточном фланге.

По словам американских официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Тем временем Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Чтобы отвлечь внимание от угрозы, их называют "учебно-боевыми центрами".

Что известно о военных учениях в Беларуси Москва активно накапливает технику и войска на белорусской территории под предлогом совместных учений. Беларусь заявляет, что "союзную решимость-2022" будут проводить с целью научить белорусскую армию пользоваться российским оружием. В частности из-за "поведения НАТО и Украины".

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