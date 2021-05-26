Литва усмотрела в словах Лукашенко угрозы в свой адрес

26 мая 2021 , 14:04
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твиттер Габриэлюса Ландсбергиса

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на выступление Александра Лукашенко в белорусском парламенте. Политик заявил, что он угрожает отправить в страну наркотики и нелегальных мигрантов.

По словам Ландсбергиса, действия Лукашенко можно считать террористическими. Политик отметил, что таким образом он провоцирует дальнейшую эскалацию.

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Глава МИД Литвы заявил, что террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен это делать. Как заметил Ландсбергис, Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую организует белорусский режим.

Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну,
– заявил политик.

Справка. Александр Лукашенко 26 мая во время выступления в парламенте пригрозил западным странам ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией.

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Что этому предшествовало

  • В Беларуси 23 мая из-за якобы минирования срочно приземлился самолет, на борту которого находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Впоследствии журналиста задержали.
  • По данным МИД Беларуси, в настоящее время Протасевич находится в следственном изоляторе Минска.
  • Лукашенко 26 мая впервые прокомментировал инцидент с посадкой самолета. По его словам, сообщение о заминировании поступило якобы от Швейцарии.
  • Событие получило широкую огласку в мире. В частности, в США заявили, что совместно с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси. В то же время в ЕС запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты на его территорию.
Автор: Тетяна Кійовська