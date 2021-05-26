Литва усмотрела в словах Лукашенко угрозы в свой адрес

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на выступление Александра Лукашенко в белорусском парламенте. Политик заявил, что он угрожает отправить в страну наркотики и нелегальных мигрантов.

По словам Ландсбергиса, действия Лукашенко можно считать террористическими. Политик отметил, что таким образом он провоцирует дальнейшую эскалацию.

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Глава МИД Литвы заявил, что террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен это делать. Как заметил Ландсбергис, Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую организует белорусский режим.

Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну,

– заявил политик.

Александр Лукашенко 26 мая во время выступления в парламенте пригрозил западным странам ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией.

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Что этому предшествовало