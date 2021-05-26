Литва усмотрела в словах Лукашенко угрозы в свой адрес

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на выступление Александра Лукашенко в белорусском парламенте. Политик заявил, что он угрожает отправить в страну наркотики и нелегальных мигрантов.
По словам Ландсбергиса, действия Лукашенко можно считать террористическими. Политик отметил, что таким образом он провоцирует дальнейшую эскалацию.
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Глава МИД Литвы заявил, что террористом является тот, кто ведет себя как террорист или намерен это делать. Как заметил Ландсбергис, Европа должна быть готова к дальнейшей эскалации, которую организует белорусский режим.
Лукашенко открыто угрожает отправлять наркотики и нелегальных мигрантов в нашу страну,
– заявил политик.
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Что этому предшествовало
- В Беларуси 23 мая из-за якобы минирования срочно приземлился самолет, на борту которого находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Впоследствии журналиста задержали.
- По данным МИД Беларуси, в настоящее время Протасевич находится в следственном изоляторе Минска.
- Лукашенко 26 мая впервые прокомментировал инцидент с посадкой самолета. По его словам, сообщение о заминировании поступило якобы от Швейцарии.
- Событие получило широкую огласку в мире. В частности, в США заявили, что совместно с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси. В то же время в ЕС запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты на его территорию.