Литва заявила о явной подготовке России к нападению в направлении Киева

20 февраля 2022 , 18:18
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Твиттер Габриэлюс Ландсбергис

В Литве прокомментировали решение Беларуси и России продолжить учения. Страна убеждена, что это свидетельствует о подготовке нападения в сторону Киева.

Соответствующее заявление озвучил глава МИД Литвы. Министр заверил, что это переломный момент для безопасности стран НАТО.

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Литва прокомментировала продолжение российских учений

Литовский министр заявил, что российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода.

Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии,
– убежден Ландсбергис.

Именно поэтому глава литовского МИД пояснил, что сейчас актуально:

  • укрепление НАТО;
  • введение санкций Евросоюза.

Коротко о продолжении военных учений России и Беларуси

  • 20 февраля, когда Россия и Беларусь должны были завершить военные учения, они заявили об их продолжении.
  • В частности Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить их из-за "угрозы на границах".
  • Причина заключается якобы в нарастании военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе.
  • Также министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страны решили создать военную группировку для того, чтобы "дать отпор" при необходимости.
  • Комментируя продолжение учений, Алексей Резников заявил, что это было предсказуемо.

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Полный текст публикации Габриэлюса Ландсбергиса

Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии. Уместно подкрепление НАТО и санкции ЕС.

Автор: Діана Квасневська