Литва заявила о явной подготовке России к нападению в направлении Киева

В Литве прокомментировали решение Беларуси и России продолжить учения. Страна убеждена, что это свидетельствует о подготовке нападения в сторону Киева.

Соответствующее заявление озвучил глава МИД Литвы. Министр заверил, что это переломный момент для безопасности стран НАТО.

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Литва прокомментировала продолжение российских учений

Литовский министр заявил, что российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода.

Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии,

– убежден Ландсбергис.

Именно поэтому глава литовского МИД пояснил, что сейчас актуально:

укрепление НАТО;

введение санкций Евросоюза.

Коротко о продолжении военных учений России и Беларуси

20 февраля, когда Россия и Беларусь должны были завершить военные учения, они заявили об их продолжении.

В частности Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить их из-за "угрозы на границах".

Причина заключается якобы в нарастании военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе.

Также министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страны решили создать военную группировку для того, чтобы "дать отпор" при необходимости.

Комментируя продолжение учений, Алексей Резников заявил, что это было предсказуемо.

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Полный текст публикации Габриэлюса Ландсбергиса

Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в направлении Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью: Литвы, Польши, Латвии. Уместно подкрепление НАТО и санкции ЕС.