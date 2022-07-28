Литва запретила въезд патриарху Кириллу: решение вызвало резонанс

Московский патриарх Кирилл не сможет посещать Литву до 2027 года. Запрет, введенный из-за его поддержки российского вторжения в Украину, вызвал резонанс.

Об этом рассказал 24 канала украинский и литовский писатель Ярослав Мельник. По его словам, РПЦ в Литве еще с первых дней вторжения армии России в Украину заявила о своей оппозиции Кириллу.

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Что означает решение Литвы в отношении Кирилла

Мельник отметил, что решение о запрете въезда патриарху РПЦ Кириллу в Литву повлекло определенный резонанс. Тем более что Евросоюз дальше планировал ввести соответствующий запрет относительно своей территории. Однако сделать это помешал венгерский премьер Виктор Орбан.

Литва, конечно, считает, как говорится, делом чести сказать свое "фе". Это чисто политический такой ход – что, "а мы запрещаем",

– объяснил писатель.

Ведь, заметил он, практически невозможно, чтобы Кирилл реально приехал в Литву.

Литва запретила въезд патриарху Кириллу: смотрите видео

Какая позиция русской церкви в Литве

По словам Мельника, еще с первых дней войны России против Украины Русская православная церковь в Литве заявила о своей оппозиции Кириллу.

Было официальное заявление архиепископа литовского в дипломатической форме, что мы не поддерживаем агрессию и наш взгляд не совпадает со взглядом Кирилла,

– отметил писатель.

Он отметил, что несколько литовских священников тогда прямо выступили против этого. Их уволили с работы, поскольку эти священники прямо пошли против патриархата.

Мельник добавил, что самая русская церковь в Литве пытается быть толерантной, как и русские священники, среди которых, кстати, много литовских. К тому же она совсем не похожа на русскую церковь в Украине, которая до сих пор политизирована.

Больше о санкциях в отношении патриарха Кирилла

Московский патриарх Кирилл не перестает оправдывать массовые убийства украинцев. По словам священника страны-террористки, захватчиками двигает внутреннее нравственное чувство . Его основой есть православная вера.

Великобритания применила санкции в отношении патриарха Кирилла . В русской церкви это называют попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов.

В то же время патриарх Кирилл сумел избежать попадания под санкции ЕС . Он должен был быть включен в шестой пакет санкций Европейского Союза против России. Но в финальной версии его не оказалось.

Мельник также говорил о дискуссии в Литве из-за русских писателей: смотрите видео