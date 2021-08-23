У Литвы есть "черный список" артистов, выступавших в оккупированном Крыму, – президент Науседа

Литва раньше Украины запретила въезд многим российским певцам. Там существует "черный список" селебрити, которые незаконно посещали оккупированный Россией Крым.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью для "Радио Свобода" рассказал, что в отношении артистов, которые причастны к признанию оккупации Крыма, его страна ввела санкции. Он отметил, что политика Литвы будет решительной и настойчивой относительно запрета таким людям находиться в Литве.

К теме Киркорову запретили въезд в Украину: внесли ли артиста в "черный список"

"Да, у нас есть определенный "черный список". Я думаю, это очень важный элемент политики непризнания оккупации Крыма. И мы, как друзья Украины, будем очень настойчивыми и решительными в этом вопросе", – сказал Науседа.

Отношения Украины и Литвы: последние новости

Владимир Зеленский 16 августа по телефону пообщался с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе.

Украина предоставила гуманитарную помощь Литве – колючую проволоку. Такими методами в стране борются с наплывом мигрантов со стороны Беларуси.

Литва и Эстония отправила для Украины вакцину против коронавирусной инфекции AstraZeneca.

С основания "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Украина и Польша, прошел год. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что такое сотрудничество противодействует России и приближает вступление Украины в ЕС и НАТО.