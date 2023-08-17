Блэкауты добрались и до Ливана: страна полностью оказалась без света

Очевидно, аварийные отключения света добрались уже и до Ливана. Так, страна полностью оказалась без электроэнергии из-за задолженности перед компанией Prime South.

Теперь страна должна использовать генераторы и питать ими критическую инфраструктуру. Жители страны возмущены этой ситуацией, ведь в Ливане пока невероятная жара.

Смотрите также Вслед за Кувейтом: Ливан запретит "Барби" за "пропаганду гомосексуальности"

Ливан погрузился в блэкаут

По предварительной информации, в Ливане вечером 16 августа перестали работать единственные в стране электростанций "Дейр-Аммар" на севере страны и "Аль-Захрани". Из-за этого повсюду массово начал исчезать свет, а сама страна погрузилась в блэкаут.

Снабжение электроэнергии в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте также прекратилось в среду вечером, и сейчас он работает на собственных генераторах, пока не закончится дизельное топливо. Так же остановились станции, подающие питьевую воду в большинство регионов Ливана,

– говорится в сообщении власти.

Граждане Ливана, где сейчас проходит самый жаркий сезон, возмущены всем произошедшим в стране. В то же время власти ливанского государства экстренно приняли альтернативный план по преодолению последствий блэкаутов, в первую очередь для критической инфраструктуры.

"Те, кого это касается, должны осознать, что аэропорт и порт Бейрута являются "красными линиями" и они должны быть снабжены электроэнергией немедленно, при любых обстоятельствах", – сказали представители властей.

Этот план основан на активном использовании генераторов. Однако министр труда страны подчеркнул, что это план на случай чрезвычайных ситуаций, а не устойчивое решение.

Недавно сообщалось, что киевлян могли эвакуировать из-за блэкаутов.