"Дождь льет как из ведра": в Днепре после сильного ливня настоящая Венеция

Днем, 8 июня, жители Днепра попали под сильный ливень. Сильный дождь затопил улицы, автомобили с трудом передвигались по городу.

Соответствующие кадры обнародуют местные телеграм-каналы. Центр города фактически полностью затопило, пишет 24 Канал.

Смотрите также Дожди на Западе и Востоке и невероятная жара: прогноз погоды на 9 июня

В Днепре прошлась сильный ливень

Так, сегодня в Днепре поднялся сильный шквал ветра и ливень. Накануне синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в городе и области.

Сильный ливень в Днепре: смотрите видео

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео непогоды. На опубликованных кадрах можно увидеть как сильный дождь понемногу "затапливал" Днепр.

В городе бушует непогода: смотрите видео

Непогода несколько усложнила движение прохожих и автомобилей. Транспортные средства в городе фактически "плыли".

Центр города затопило: смотрите видео

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что ливень достаточно сильный, ведь из-за него даже трудно рассмотреть соседние многоэтажки. Из-за непогоды в городе фиксировалась даже плохая видимость.

Непогода в Днепре: смотрите видео

Во время непогоды рекомендуется быть осторожными, не находиться под деревьями во время сильного ветра и грозы.

По данным местных телеграм-каналов, впоследствии из-за облаков начали выглядывать лучики солнышка, в результате чего в городе образовалось другое природное явление – радуга.

В Днепре после ливня появилась радуга: смотрите фото

Вскоре в Украине снова ожидаются дожди и грозы