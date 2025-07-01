В Киеве массовые ДТП в результате непогоды: движение транспорта затруднено

В воскресенье, 20 июля, в Киеве наблюдается мощный ливень – некоторые улицы подтоплены. В результате непогоды в столице произошло много ДТП.

Об этом пишет 24 Канал. Местные телеграм-каналы показали кадры массовых ДТП в столице в результате непогоды 20 июля.

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Разрушительные последствия непогоды в Киеве

В результате мощного ливня 20 июля некоторые улицы столицы были серьезно подтоплены. Худшая ситуация наблюдалась в центре Киева: заливало, в частности, подземные переходы и метро.

Последствия ливня в столице: смотрите видео очевидцев

В патрульной полиции Киева сообщили о ДТП на Новоирпенской трассе. В результате происшествия движение транспорта затруднено в обоих направлениях. На месте работают все соответствующие службы. Патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – подытожили полицейские.

ДТП на Новоирпенской трассе / Фото патрульной полиции Киева

Местные телеграм-каналы отметили, что ДТП произошло и на проспекте Соборности. По их данным, есть тяжелые пострадавшие.

Разрушительное ДТП, вероятно, на проспекте Соборности: смотрите видео свидетелей

Кадры ДТП в столице: смотрите видео очевидцев

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявлял, что из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского – уровень воды был слишком высок.

В 17:11 Билошицкий сообщил, что движение транспорта на этом участке восстановлено. Подрядные организации устранили последствия непогоды.