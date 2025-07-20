Про це пише 24 Канал. Місцеві телеграм-канали показали кадри масових ДТП у столиці внаслідок негоди 20 липня.
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Руйнівні наслідки негоди в Києві
Унаслідок потужної зливи 20 липня деякі вулиці столиці були серйозно підтоплені. Найгірша ситуація спостерігалася в центрі Києва – заливало, зокрема підземні переходи та метро.
Наслідки зливи в столиці: дивіться відео очевидців
У патрульній поліції Києва повідомили про ДТП на Новоірпінській трасі. Унаслідок події рух транспорту ускладнений в обох напрямках. На місці працюють всі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", – підсумували поліцейські.
ДТП на Новоірпінській трасі / Фото патрульної поліції Києва
Місцеві телеграм-канали зазначили, що ДТП сталася й на Проспекті Соборності. За їхніми даними. є важкі постраждалі.
Руйнівна ДТП, імовірно, на Проспекті Соборності: дивіться відео свідків
Кадри ДТП у столиці: дивіться відео очевидців
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявляв, що через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського – рівень води був занадто високий.
О 17:11 Білошицький повідомив, що рух транспорту на цій ділянці відновлено. Підрядні організації усунули наслідки негоди.