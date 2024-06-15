Крым утопает в ливнях: вода течет из домов, несколько населенных пунктов без электроснабжения

Крымский полуостров накрыли мощные ливни и штормовой ветер в ночь на 15 июня. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

По сообщениям российских СМИ, пострадали часть Коктебеля, Курортного, села Степное и часть Наниково. В ряде городов зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.

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Ночью Крым и Севастополь накрыли ливни и штормовой ветер, что повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

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Согласно сообщениям, без электроснабжения остались часть Коктебеля, Курортного, села Степное и часть Наниково. В Феодосии также зафиксировано отключение электроэнергии в разных районах, о чем сообщил глава российской администрации города Игорь Ткаченко.

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Подконтрольное России предприятие "Крымэнерго" сообщает об аварийных отключениях электроэнергии в Джанкое, поселке городского типа Николаевка Симферопольского района, Белогорске и семи селах района, в пяти селах Черноморского района и в трех селах Ленинского района.

Крым накрыли сильные ливни / Фото местных телеграм-каналов

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Заметим, что накануне российское управление МЧС на полуострове объявило штормовое предупреждение на 15 и 16 июня из-за ливней с градом и штормового ветра до 20 метров в секунду.

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