Более 200 поселений без света, электротранспорт изменил маршруты: Львовщина после непогоды

В результате грозы с сильным ветром и молнией на Львовщине фиксируют обесточивание в разных районах. На местах работают соответствующие службы.

Поздно вечером 14 июля во Львове и области начался ураган, который свирепствовал почти всю ночь. Утром следующего дня председатель ОВА Максим Козицкий подытожил последствия непогоды.

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Львовщина после ночной непогоды

По состоянию на 07:30 без электроснабжения остаются 214 населенных пунктов. Из них 102 – полностью и 112 – частично.

Восстанавливают питание 74 бригады Львовоблэнерго в составе 318 работников, задействовали 111 единиц спецтехники,

– говорится в сообщении.

Львовский городской совет констатирует, что 6 и 7 трамваи, а также 33 троллейбус будут курсировать измененным маршрутом. Узнать детали соответствующих изменений можно по ссылке в телеграм-канале.

Если вы увидели оборванные электросети, сразу проинформируйте об этом Львовоблэнерго по следующим номерам:

0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);

(067) 333-15-68;

(050) 460-15-68;

(093) 170-15-68;

(032) 290-75-68.

Председатель ОВА Козицкий призывает не приближаться к оборванным электросетям ближе, чем на 8 метров, ведь это грозит смертельным ударом током. Отходите из опасной зоны стоит "гусиным шагом":

Сведите ступни вместе.

Не отрывайте их друг от друга и от земли.

Передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

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Также поздно вечером 14 июля заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отмечал, что улица Кобылицы произошло короткое замыкание проводов, проходящих от церкви к домам. На место выехали команды ГСЧС, Облэнерго и аварийной службы.

В общем фиксировали проблемы с током на Левандовке, а также в Белогорще и Рясном.