Тушат пожары, восстанавливают электроснабжение: во Львове ликвидируют последствия непогоды
По Львову прошлась сильный ливень с громом и молнией. В результате этого пострадала, в частности, энергетика.
В воскресенье вечером, 14 июля, во Львове началась непогода. В этом материале 24 Канал рассказывает о ее последствиях со ссылкой на различные источники.
Смотрите также Аномальная жара в Украине: семейный врач назвала методы, как охладить организм
Львов оправляется после непогоды
Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко пишет, что по поручению мэра начал работу оперативный штаб.
Фиксируем перепад напряжения из-за грозы,
– пишет чиновник.
По состоянию на 22:50 ситуация такова:
- улица Кобылицы. Произошло короткое замыкание проводов, проходящих от церкви к домам. Работают команды ГСЧС, Облэнерго и аварийной службы. Временно без тока остались дома частного сектора и двухэтажные здания вокруг улицы;
- улица Трускавецкая. Вблизи черты города, молния попала в заброшенное здание размером 4 на 4 метра, что привело к возникновению пожара.
- улица Вашингтона. Зафиксирован пожар на балконе жилого дома на третьем этаже.
- район Рудно. Произошло возгорание частного дома.
Депутат городского совета Игорь Зинкевич сообщает, что на Левандовке, по предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор. В районе наблюдали перепады света и сильный звук.
Кроме Левандовки, как информирует чиновник, проблемы с током в Белогорще и Рясном.
Повреждение энергетического объекта из-за непогоды во Львове: смотрите видео с телеграм-каналов
Если вы заметили, что непогода повалила деревья или повредила линию электропередач в вашем районе, обращайтесь на горячую линию Львова по номеру: 15-80.