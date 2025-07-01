Львов и область накрыл ливень: дождем затоплены улицы и машины

Непогода на Западе и в других частях Украины продолжает бушевать, из-за чего улицы фактически затопило. Подобная проблема, в частности, наблюдается во Львове и Стрию.

На улицах после дождя – несколько метров воды, затопило также машины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на львовские телеграмм-каналы.

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Почему во Львове и области снова затоплены улицы?

Неделю назад непогода наделала беды во Львовской области, когда вода вышла из реки Зубра. 17 июля областной центр снова затопило дождем. В частности "под водой" оказалась улица Кукурузная, территория возле ТРЦ "Спартак" и улица

Львов по-немногу превращается в Венецию. Надувные круги матрасы точно пригодятся,

– шутят в сети.

Машины едут сквозь затопление во Львове: видео из социальных сетей

Улицы Львова попали под воду: смотрите видео

Во Львове и области в четверг прошли сильные ливни, местами они дополнялись градом. Отдельные участки дорог были подтоплены, что повлекло проблемы с движением транспорта. Машинам приходилось ехать через несколько десятков сантиметров воды.

Град во Львове 17 июля: в сети показали видео непогоды

Из-за непогоды во Львове затоплены дороги: видео

Также во время непогоды в новостройке на Замарстыновской прорвало потолок, из-за чего с крыши в доме начала интенсивно литься вода. Жители сняли этот необычный "водопад".

Вода прорвала потолок в доме на Замарстыновской: смотрите видео

Вода после дождей сильно затопила и улицы города Стрый. Фото, опубликованные в сети, показывают, насколько сильно затопило запаркованные автомобили.

Затопленные улицы в Стрыю / Фото из телеграмм-канала ZAHIDWTF 24/7

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что опасные метеорологические явления по Львову и области будут бушевать 17 июля. В регионе объявляли повышенный уровень опасности. Синоптики предупредили, что ливни в области будут продолжаться, а уровень воды в реках может подняться на 0,5 – 1,5 и даже до 2 метров.

В общем сильные дожди накрыли всю территорию Украины. Погода обещает быть неустойчивой еще трое суток. В разные дни ожидаются более сильные и слабые ливни, местами с грозами. А на выходных 19 – 20 июля дождей не будет только на Юге Украины.