Киев и область затопило из-за сильного ливня: впечатляющие видео

Дождь не продолжался долго, но последствия ливня значительные. Задерживается движение транспорта, а вода льется по переходам.

В Киеве в понедельник, 31 июля, прошел ливень, поэтому теперь подтоплены некоторые улицы и подземные переходы.

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Какие последствия ливня в столице

В соцсетях ходят видео, на которых можно видеть, как заливает переход на станции скоростного трамвая "Политехническая". Этот трамвай соединяет центр Киева с окрестностями, в частности, Михайловской Борщаговкой.

Люди по колено в воде: смотрите видео

Также видны подтопленные машины и то, что канализация не справляется с потоком воды. В соцсетях отмечают, что подтопление на Берестейском проспекте.

Что говорят городские власти и коммунальщики

: подтопления на Берестейском проспекте и Галицкой площади "традиционны" для Киева, ведь проспект и площадь расположены в низине, в то время как вода течет сверху с бульвара Шевченко. Также влияет близость реки Лыбидь, которая при советской власти была спрятана под землю в коллектор, а после обильных дождей выходит из берегов.

В телеграм-канале КГГА по состоянию на 17:50 31 июля не было сообщений об ухудшении погоды, хотя облака над Киевом собирались весь день. Впрочем, городские власти призвали быть осторожными вчера. Тогда коммунальные службы должны были работать в усиленном режиме.

На сайте КГГА в 17:00 появилась информация о прошедшем в столице залповом ливне, который повлек подтопление на проспекте Берестейском и улице Борщаговской. Гидрослужбы его ликвидировали.

В Киевпасстрансе сообщают, что движение общественного транспорта возобновлено, однако оно осуществляется с отклонением от графика.

Как видим, движение по Берестейскому проспекту возобновлено / Скриншот 24 Канала

Согласно прогнозу погоды на завтра, 1 августа, в Киеве кратковременные осадки.

Летние ливни в столице

Летом 2023 года Киев уже несколько раз заливало дождем.