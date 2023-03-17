Ливийская армия заявила, что нашла 2,5 тонны урана, которые исчезли накануне

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно сообщил, что из полигона Ливии исчезли 10 бочек природного урана. После того, как эксперты по атомной энергии забили тревогу, пропавшие бочки нашли.

По информации СМИ, самопровозглашенная Ливийская национальная армия нашла бочки с ураном у границы с Чадом. Они были в пяти километрах от их предыдущей точки хранения.

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Специалисты будут проводить проверки

Следует заметить, что опасный химический элемент был найден на территории, не контролируемой ливийским правительством.

МАГАТЭ сейчас "работает над проверкой" сообщений национальной армии и пытается узнать, кто и зачем переместил бочки с ураном.

Уран является естественным элементом, который после очистки или обогащения может использоваться в ядерной отрасли.

Однако пропавший в Ливии уран не может быть использован для создания ядерного оружия в его нынешнем состоянии. Его могут использовать в качестве сырья для создания ядерного оружия.

Что предшествовало