Ливийская армия заявила, что нашла 2,5 тонны урана, которые исчезли накануне
Источник:BBC
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно сообщил, что из полигона Ливии исчезли 10 бочек природного урана. После того, как эксперты по атомной энергии забили тревогу, пропавшие бочки нашли.
По информации СМИ, самопровозглашенная Ливийская национальная армия нашла бочки с ураном у границы с Чадом. Они были в пяти километрах от их предыдущей точки хранения.
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Специалисты будут проводить проверки
Следует заметить, что опасный химический элемент был найден на территории, не контролируемой ливийским правительством.
МАГАТЭ сейчас "работает над проверкой" сообщений национальной армии и пытается узнать, кто и зачем переместил бочки с ураном.Справка Уран является естественным элементом, который после очистки или обогащения может использоваться в ядерной отрасли.
Однако пропавший в Ливии уран не может быть использован для создания ядерного оружия в его нынешнем состоянии. Его могут использовать в качестве сырья для создания ядерного оружия.
Что предшествовало
- К журналистам попало конфиденциальное заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси для стран-членов, в котором он сообщил, что на месте хранения концентрата урановой руды в Ливии теперь пусто. Куда исчезли бочки с опасным веществом – неизвестно.
- Инспекция этого объекта была запланирована еще на 2022 год, однако тогда ее отложили из-за "ситуации с безопасностью в регионе". В результате инспекцию провели аж 14 марта 2023 года.
- "В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не присутствовали на месте", – говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
- Он отметил, что потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности. МАГАТЭ пообещало выяснить обстоятельства вывоза урана с площадки, название которой не указали, а также найти "утерянные" 10 бочек с ураном.