Ливийские наемники уже готовы к отправке в Украину самолетами
20 марта 2022 , 19:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия в войне против Украины уже потеряла почти 15 тысяч личного состава, из-за чего пополняет свои ряды наемниками. Воевать против Украины уже готовы наемники из Ливии.
Переброску наемников оплатит экскомпания "Вагнер"
В Генштабе ВСУ сообщили, что руководитель ливийской национальной армии Халиф Хафтар совершил визит в Москву.
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На переговорах с Кремлем были достигнуты договоренности о направлении ливийских наемников в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне России.
Сообщается, что переброс наемников, вероятно, будет осуществляться на средства частной военной компании "Лига" – бывшая "Вагнер".
Для этого будут использованы самолеты Воздушно-космических сил России.
Россия хочет привлечь наемников в войну против Украины
- Президент России Путин заявил, что будет отправлять боевиков из Ближнего Востока в Украину. Диктатору ответил Владимир Зеленский, который сказал, что Путин решил завозить головорезов из Сирии, которую разрушали так же, как Украину.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил иностранцев, что они станут военными преступниками, если будут воевать за Россию против Украины.
- По информации СМИ, военные из Сирии уже готовы отправиться в Украину, чтобы помочь России в войне. Оккупанты обещают наемникам из Сирии и Ливии по 600 долларов.
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