Ливийские наемники уже готовы к отправке в Украину самолетами

20 марта 2022 , 19:43
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла почти 15 тысяч личного состава, из-за чего пополняет свои ряды наемниками. Воевать против Украины уже готовы наемники из Ливии.

Переброску наемников оплатит экскомпания "Вагнер"

В Генштабе ВСУ сообщили, что руководитель ливийской национальной армии Халиф Хафтар совершил визит в Москву.

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На переговорах с Кремлем были достигнуты договоренности о направлении ливийских наемников в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне России.

Сообщается, что переброс наемников, вероятно, будет осуществляться на средства частной военной компании "Лига" – бывшая "Вагнер".

Для этого будут использованы самолеты Воздушно-космических сил России.

Россия хочет привлечь наемников в войну против Украины

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Автор: Михайло Гема