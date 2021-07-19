Сильные дожди в Китае: затоплены улицы, метро, отменены сотни авиарейсов – видео
Источник:по материалам "Синьхуа"
Серия затяжных ливней атакует уже в течение двух суток столицу Китая Пекин. Синоптики говорят, что в 2021 еще таких осадков не было.
Речь идет о 50 – 100 миллиметрах. Вследствие непогоды лишь 18 июля пришлось отменить или отложить более 370 авиарейсов.
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Непогода в Китае
40 станций метеонаблюдения вокруг Пекина зафиксировали осадки в более чем 150 миллиметров. Средний же показатель достигал 50 – 100 миллиметров. Синоптики говорят, что в этом году таких сильных ливней не было.
Последствия непогоды довольно серьезные:
- Сотни затопленных автомобилей, гаражей и подвалов.
- Сломанные деревья (среди которых и 300-летняя сосна, внесенная в перечень государственных ценностей).
- Две станции метро также затопило, соответственно поезда не ходили.
- Почти 4 сотни авиарейсов в аэропортах Пекина пришлось отменить или перенести.
Ситуацию осложняет и то, что прогнозы погоды на ближайшие двое суток так же неутешительны.
- Власти предупредили местных жителей об угрозе оползней и селей.
- Парки и туристические места в окрестностях Пекина закрыли, включая участки Великой китайской стены.
- В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
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