Что-то новое, – политолог спрогнозировал, что изменится во время премьерства Трасс в Британии

Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. Ее пребывание в этой должности будет чем-то новым по сравнению с тем, как было во времена Бориса Джонсона.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что Трасс отличается более жесткими высказываниями, которые никто раньше себе не позволял, в частности, в отношении россии.

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"Это что-то новое по сравнению с Джонсоном"

Вигиринский считает, что Великобритания в любом случае продолжит поддерживать Украину. Поэтому Трасс, вероятно, будет еще радикальнее, эффективнее и качественнее поддерживать нашу страну во всех смыслах.

Он отметил, что Лиз Трасс планирует провести непосредственную коммуникацию с президентом российской федерации на полях саммита G20.

Это что-то новое, что-то новое по сравнению с господином Джонсоном. Потому что Джонсон о коммуникации непосредственно с путиным не говорил,

– сказал политолог.

По его словам, было бы интересно, чтобы исторические связи между Британией и Индией сыграли в пользу Украины. Этот вопрос становится более чем актуален на фоне ограничения цен на нефтепродукты, которые планируют ввести лидеры стран G7.

Также, добавил политолог, в случае с Лиз Трасс заметна другая, чем у Джонсона позиция по Китаю. Она, в частности, еще раньше заявила, что будет рассматривать статус Китая как угрозу, похожую с тем статусом, который предоставляют ему в Соединенных Штатах.

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"Никто не позволял себе столь жестких высказываний"

Вигиринский отметил, что премьер-министр – это все же человек, который несет большую ответственность, чем в свое время министр иностранных дел. Но на состоявшейся в Москве совместной пресс-конференции с Лавровым позиция и прямая артикуляция Трасс была не столько дипломатическая, сколько радикальная.

То есть ни один из министров или лидеров стран, которые в то время находились и коммуницировали с россией, не позволяли себе столь жесткие высказывания. Всегда искали более мягкую позицию,

– отметил он.

Это, по словам политолога, во многом, наверное, будет отличать Трасс как более радикального политика, чем даже Борис Джонсон, который тоже был безапелляционным в части оценки войны и роли в ней россии.

Какие вызовы ожидают Трасс в должности премьера

Вигиринский отметил, что Трасс будет вынуждена доказывать свою риторику конкретными действиями. И эти действия для нее станут специфическими с точки зрения последствий на внутренней политической арене.

Потому что Великобритания сейчас тоже переживает немалый кризис инфляционного, энергетического характера, плюс очень жесткий диалог ожидает именно Лиз Трасс в отношениях с Европейским Союзом.

– сказал Вигиринский.

Поэтому, подчеркнул он, время до очередных парламентских выборов Трасс должна посвятить тому, чтобы Великобритания почувствовала себя геополитическим центром, на который она претендует, ради чего собственно эта страна и покидала Евросоюз.

Политолог добавил, что в настоящее время высказывания Трасс относительно Украины четкие и однозначные. И они нуждаются в воплощении в жизнь, а это – вопрос времени.

Избрание Лиз Трасс премьером Британии: что известно

В Великобритании 5 сентября объявили нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.

Посольство Украины в Британии уже начало готовиться к визиту Лиз Трасс в Киев. Ведь она раньше выражала намерения прибыть в столицу Украины с личным визитом.

На следующий день, 6 сентября, Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он покинул резиденцию главы правительства.

Еще до скандалов, связанных с отставкой Бориса Джонсона, Лиз Трасс называли его главной преемницей. Она непреклонна в своих взглядах по поводу войны в Украине и раньше обещала поддержку украинскому народу в случае своего назначения на пост премьера.

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