В Британии уже говорят о возможной отставке Лиз Трасс: чем она "не угодила"

В Великобритании критикуют бюджет, и на фоне этого говорят о возможной отставке Лиз Трасс. Однако до этого вряд ли дойдет, ведь это привычные для Британии политические игры.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, что консерваторы хотят отставки премьера.

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Британская политика погружена в кулуарные конфликты

Божко отметил, что британская политика очень часто погружена в кулуарные конфликты. Начало премьерства Лиз Трасс наложилось на потерю доверия к Консервативной партии значительной части избирателей. Это не связано именно с ним лично, скорее с фактором политического кризиса, смены правительства, определенных внутренних политических и социальных проблем, которые существуют в Великобритании.

Этими диалогами о возможном изменении премьер-министра Консервативная партия Великобритании просто себя оберегает от дальнейшего падения рейтингов. Это такая искусная политическая игра, которая базируется на умении предусматривать проблемы, устранять электоральные угрозы заранее через разнообразный диалог.

– отметил директор Центра политических студий "Доктрина".

У Трасс есть политический иммунитет

Он продолжил: показательно то, что все парламентарии знают о политическом иммунитете Трасс, о том, что у нее есть время. Существует необходимость самой Консервативной партии показывать готовность к переменам, демонстрировать альтернативные ходы, чтобы показать, что непопулярные политики могут быть отправлены в отставку.

"Впрочем, рассматривать отставку именно Трасс сейчас не надо, потому что это ударит по имиджу самой Консервативной партии. Генерировать политические кризисы в Великобритании - это также лишает доверия", – подчеркнул Божко.

Критика бюджета

Директор Центра политических студий "Доктрина" добавил, что вся британская политика очень сильно зависит от бизнес-позиций. Предлагаемый консерваторами бюджет – это никогда не бюджет одного человека. В этой ситуации премьер-министр даже не является лидером Консервативной партии, поскольку это сложный во всех смыслах механизм. Впрочем, и этот бюджет близок к тому, что британские консерваторы предлагали всегда.

Это внимание на меньшие социальные расходы, большие возможности применять инструменты сдерживания инфляции в противоположность расширению расходной части бюджета. Это классическая история британских консерваторов, которая всегда находила соответствующих критиков, прежде всего, в Лейбористской партии. Критика бюджета – это та история, где все британские партии всегда имели свое мнение,

– подчеркнул он.

По словам Божко, лейбористы критиковали Трасс за небольшие расходы на национальную систему здравоохранения, и это в чистом смысле борьба за власть. Хотя предложения Трасс не революционны. Она как раз и известна тем, что не показывает своих эмоций, действует в соответствии с потребностями, которые диктует ситуация. Она опытный и прагматичный политик, которых в большинстве своем и воспитывает Консервативная партия Британии.

"Политический кризис сейчас об удержании внимания избирателя. Конечно, Лейбористская партия не могла обойти бюджет, потому что критика консервативных подходов к бюджетированию – это основное, на что делают ставку лейбористы сейчас", – сказал директор Центра политических студий "Доктрина".

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Министр финансов – жертва обстоятельств

По его мнению, министр финансов, которого отправили в отставку, – это жертва обстоятельств. Власть должна всегда искать баланс, в частности между экспортерами и импортерами, между финансистами и промышленниками. Однако недовольство бюджета будет всегда, и оно будет иметь политические последствия.

В значительной степени проект бюджета – это ответственность министра финансов как профессиональная, ведь он финансист, так и политическая, поскольку он министр напрямую,

– подытожил Божко.

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