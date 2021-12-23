Ляп от Офиса Президента: Зеленский в видео из Гуты "выступил сам перед собой"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В итоговом видеомонтаже допустили ошибку и в выступление главы государства вставили кадр из зала, где он также был.

На видео с саммита в Гуте продемонстрировали выступление президента Владимира Зеленского перед дипломатами. В кадрах из зала, которые демонстрировали во время обращения главы государства, находились глава МИД Дмитрий Кулеба, первая леди Елена Зеленская и... сам Владимир Зеленский.

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О чем говорил президент

В своем выступлении Владимир Зеленский отметил роль послов в жизни нашей страны. Украинских дипломатов глава государства назвал "чрезвычайными". Также президент отметил, что у украинских послов серьезная роль в жизни нашей страны.

Вы работаете за пределами Украины, но Украина всегда рядом. Украина вас видит, ценит и рассчитывает на вас,

– заявил Зеленский.

Также глава государства поздравил украинских послов с днем ​​работника дипломатических служб и предстоящими праздниками и вручил награды участникам саммита.

Зеленский выступил "перед собой"

Видео с выступлением президента стало своего рода итоговым отчетом по саммиту в Гуте. На фоне выступления Владимира Зеленского Офис Президента демонстрировал разные кадры с мероприятия.

Однако после кадра, где Владимир Зеленский говорит со сцены и поздравляет дипломатов с праздниками, следует следующий – на нем улыбающиеся президент и первая леди и министр иностранных дел стоят в зале.

Выступление Владимира Зеленского в Гуте: смотрите видео

Курьезы в Офисе Президента